Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Ailoski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, Valencia, Pedro

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

Gol: Dk. 25 Arda Güler (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Emre Mor, Dk. 45+2 Samet Akaydın (Fenerbahçe), Dk. 44 Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.