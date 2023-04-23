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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün KamacıKasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), BahokenArabam.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)

Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Bahtiyar Birinci Günay Güvenç Kasımpaşa Spor Haberler

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