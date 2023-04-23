Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün KamacıKasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), BahokenArabam.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)
Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023