Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün KamacıKasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan, Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç, BahokenArabam.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan, Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç, Bahoken
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo, Moreno, Diouf
Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 22 Fall (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Arabam.com Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına altıpasın solunda topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bahoken'in sağdan ön direğe ortasına altıpas içinde dokunan Fall, topu ağlara gönderdi: 1-0
30. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberlik golünü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarından soldan Pozuelo ile kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Calvo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
33. dakikada Eysseric'in yarı sahadan savunma arkasındaki pasına hareketlenen Bahoken'in kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Sehic topu ayaklarıyla oyun alanının dışına uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
45+6. dakikada soldan Guilherme'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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