Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa SönmezHangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 79 Mrsic), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Serkan Göksu), Avounou (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 79 Mrsic), Geraldo (Dk. 64 Onur Ayık), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Serkan Göksu), Avounou (Dk. 46 Valentin Gheorghe), Kayode (Dk. 79 Sekidika), Umut Nayir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku (Dk. 90+3 Semih Kılıçsoy), Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Hadziahmetovic (Dk. 73 Ghezzal), Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 73 Maxim), Aboubakar (Dk. 90+1 Tayfur Bingöl)
Goller: Dk. 25 Redmond, Dk. 71 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 46 Hadziahmetovic, Dk. 85 Aboubakar (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
65. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sackey'in hatası sonucunda topun sahibi olan Cenk Tosun'un ceza yayı içinde karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'den döndü. Pozisyonu takip eden Redmond'un yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
69. dakikada Popov'un sağdan ortasında Umut Nayir'in penaltı noktasının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın rakip oyuncuya baskısıyla kaptığı topun sahibi olan Aboubakar sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Kamerunlu oyuncunun uzak köşeye yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
90+1. dakikada Valentin Gheorghe'nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.