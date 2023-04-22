Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa SönmezHangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo, Oğuz Gürbulak, Avounou, Kayode, Umut NayirBeşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih...
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo, Oğuz Gürbulak, Avounou, Kayode, Umut Nayir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar
Gol: Dk. 25 Redmond (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Popov'un sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kayode'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
19. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ile yaptığı verkaçta Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazda çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Glumac'dan sekip havalanan topu Cenk Tosun, tek pasıyla Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
36. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta Hadziahmetovic'e çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
44. dakikada Nathan Redmond'un ceza yayının sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.