Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 46 Dokanovic), Taylan Antalyalı (Dk. 90+8 Arda Kızıldağ), Hanousek, Zahid (Dk. 46 Chatzigiovanis), Emre Kılınç (Dk. 65 Pedrinho), Sowe (Dk. 90+8 Oko)

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Görkem Sağlam, Arias, Faruk Can Genç (Dk. 70 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 77 Kadir Seven), Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Mejia, Serginho (Dk. 86 Mert Han Kurt), Kuwas (Dk. 70 Doğan Can Davas), Bajic

Goller: Dk. 44 Diack (Kendi kalesine) (Bitexen Giresunspor), Dk. 54 ve 90+7 Sowe, Dk. 74 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: 45+5 Ferhat Kaplan, Dk. 56 Arias (Bitexen Giresunspor), Dk. 82 Hanousek (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi.

54. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kazanan Ali Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ceza yayının önündeki Chatzigiovanis'e kazandırdı. Chatzigiovanis'in pasıyla ceza sahasına giren Ali Sowe, açısı dar olmasına rağmen kale sahasının sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

63. dakikada sol kanatta Hanousek'in ceza sahasına ortasına Kitsiou'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın tokatladığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

74. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun ceza yayı gerisinden çektiği şutta savunmaya çarpan top, ceza sahasının içindeki Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

76 dakikada Kitsiou'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis'in şutunda Ferhat Kaplan topu ayağıyla kornere gönderdi.

88. dakikada Chatzigiovanis'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta top yan direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Pedrinho, kendi yarı sahasından rakip yarı alana taşıdığı topu ceza sahasına koşu yapan Chatzigiovanis'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Sowe'a attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

MKE Ankaragücü, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.