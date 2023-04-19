Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 85 Berkay Özcan), Aleksic (Dk. 85 Keny), Szysz, Figueiredo (Dk. 80 Januzaj)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde (Dk. 46 Alioski), Arao (Dk. 82 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 63 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Dk. 46 Pedro), Rossi (Dk. 46 Emre Mor), Valencia

Goller: Dk. 30 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 88 ve 90+3 Pedro (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 70 Ahmed Touba, Dk. 90+7 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: 45+1 Szysz, Dk. 50 Biglia, Dk. 74 Aleksic, Dk. 85 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin yaptığı ortada, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Samet'in arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

60. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Alioski'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada Pedro topa ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

67. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Emre Mor'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte topun başına İrfan Can Kahveci geçti. Başakşehir ceza sahası önü sağ çaprazından İrfan'ın kullandığı vuruşta, köşeye giden topu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.

81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, yere de çarpan topu kaleci İrfan kornere gönderdi.

87. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Sol kanata topla buluşan Szysz'in altıpas önüne gönderdiği topa Januzaj müsait pozisyonda gelişine vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekti, altıpas içinde topu önünde bulan Pedro, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

90+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia çalımlarla Başakşehir ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top Pedro'nun önünde kaldı. Pedro'nun sol çaprazdan şutunu kaleci Muhammed çeldi, Pedro bir kez daha vurdu, kaleciden seken top ağlara gitti: 1-2.

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.