Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Kemal YılmazMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Szysz, FigueiredoFenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın,...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Szysz, Figueiredo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Rossi, Valencia
Gol: Dk. 30 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: 45+1 Szysz (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
17. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içinde sağdan penaltı noktası civarına ortasına yatarak şık bir vuruş yapan Valencia, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta attı.
30. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Samet Akaydın'ın kaleciye hatalı pasında araya giren Aleksic, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Touba'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.
32. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
41. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
İlk yarı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.