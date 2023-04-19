Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu (Dk. 78 Ali Yaşar), Ba (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Onur Ergün, Lokilo (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Rroca, Ethemi (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Eze

Fraport TAV Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 90+6 Ömer Toprak), Ndao (Dk. 62 Bertuğ Özgür Yıldırım), Larsson (Dk. 71 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 46 Fredy), Wright

Goller: Dk. 6 Rroca, Dk. 45 Ba, Dk. 55 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 43 Fernando, Dk. 51 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lokilo, Dk. 47 Ethemi, Dk. 63 Ba, Dk. 74 Duhan Aksu, Dk. 84 Duhaney, Dk. 87 Jensen, Dk. 90 Onur Ergün, Simon Deli (Maç bitiminde) (İstanbulspor), Dk. 79 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Fraport TAV Antalyaspor 3-3 berabere kaldı.

51. dakikada Fraport TAV Antalyaspor mücadelede eşitliği yakaladı. Lokilo'nun geri pasında araya giren Güray Vural, sol çaprazdan ceza sahasına giren Wright'a pasını aktardı. Bu futbolcu, açısı dar olmasına karşın kale sahası yan çizgisinden sert bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı: 2-2.

55. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Erdal Rakip'in hatasında orta sahada topu kapan Rroca, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza yayı önüne çıkardı. Bu noktada topla buluşan Onur Ergün'ün, 2 rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden yatarak yaptığı vuruşta, araya girmek isteyen Fredy'e de çarpan top, kaleci Helton'un üzerinden filelere gitti: 3-2.

85. dakikada Fernando'nun kullandığı korner atışında Jensen'in yumrukladığı top Nakajima'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği pasta Emrecan Uzunhan topa sert vurdu. Kaleci Jensen'den seken meşin yuvarlağı Bertuğ kontrol etmek isterken, Eze'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Wright, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi: 3-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 2 ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.