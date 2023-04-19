Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu, Ba, Onur Ergün, Lokilo, Rroca, Ethemi, Eze

Fraport TAV Antalyaspor : Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Ndao, Larsson, Doğukan Sinik, Wright

Goller: Dk. 6 Rroca, Dk. 45 Ba (İstanbulspor), Dk. 43 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor )

Sarı kart: Dk. 31 Lokilo (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in pasında sağ kanatta topla buluşan Eze, ceza sahasına hareketlenen Rroca'ya pasını aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Arnavut futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi: 1-0.

17. dakikada Lokilo'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Duhaney, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Helton meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırsa da son anda uzanarak topu çizgi üzerinde kontrol etti.

43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor beraberlik golünü buldu. Larsson'un ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernando geçti. Brezilyalı futbolcu, barajın üzerinden direkt kaleye gönderdiği şutla skora eşitlik getirdi: 1-1.

45. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lokilo, arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Ba, iyi yükselerek kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.