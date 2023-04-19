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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: RHG Enertürk EnerjiHakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah, Kemen, Mensah, Mane, Emrah Başsan, ThiamKasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Donk, Aytaç Kara, Ben...

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah, Kemen, Mensah, Mane, Emrah Başsan, Thiam

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Donk, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall, Mickael Tırpan, Hajradinovic, Mounir, Koita

Sarı kartlar: Dk. 11 Koita, Dk. 30 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 12 Kemen (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen'in ceza sahasına ortasında, Thiam'a gelmeden araya giren Kasımpaşa defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanatta topla buluşan Fall'in ceza sahasına ortasında, Koita'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam'ın pasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

36. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor

Hüseyin Göçek Günay Güvenç Emrah Başsan Kayserispor Spor Haberler

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