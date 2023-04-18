Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

VavaCars Fatih Karagümrük : Batuhan Şen (Dk. 25 Viviano), Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Glumac, Avounou, Epureanu, Gheorghe, Kartal Yılmaz, Geraldo, Kayode, Onur Atasayar, Sekidika, Umut Nayir

Goller: Dk. 36 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 45+1 Lobjanidze, Dk. 45+6 Gabio Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 34 Shukurov, Dk. 40 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 45+5 Glumac, Dk. 45+8 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

13. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Biraschi'nin savunmadan gönderdiği uzun topu Diagne kafayla indirdi. Onur Atasayar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Fabio Borini'nin önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kalesini terk eden Berke Özer, açıyı kapatarak gole izin vermedi.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Bertolacci, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Baniya'nın kafa vuruşunda, köşeye giden topu Berke çıkardı. Kaleciden dönen meşin yuvarlak yeniden Baniya'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

30. dakikada bu kez Ümraniyespor tehlikeli geldi. Avounou'nun pasında sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girer girmez penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Kayode'nin yerden vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

34. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Savunmadan seken top Avounou'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Shukurov'un eline çarpınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla rakip yarı alana ilerleyen Lobjanidze, soldan atağa kalkan Levent Mercan'a pasını aktarıp kale sahası içine hareketlendi. Levent'in pasıyla tekrar topla buluşan Lobjanidze, meşin yuvarlağı kontrol edip çaprazdan sert bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1.

45+5. dakikada bu kez Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Biraschi'nin taç atışında ceza sahası içinde topa hareketlenen Diagne, Glumac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+6. dakikada topun başına geçen Fabio Borini, köşeye plase bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.