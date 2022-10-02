Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Kırbıyık HoldingHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih MazlumCorendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Doumbia, Rassoul (Dk. Stat: Kırbıyık Holding Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Doumbia, Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline, Ahmed Hassan Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar, Campuzano, Serginho, Görkem Sağlam, Borja Sainz, Bajic Kırmızı kart: Dk. 4 Sergio (Bitexen Giresunspor) Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias (Bitexen Giresunspor) Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 7. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta içeriye gönderdiği top sekerek arka direğe yöneldi. Efecan Karaca, direk dibinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 26. dakikada gelişen Giresunspor atağında, savunma arkasına atılan topla sağ kanatta buluşan Bajic, içeriye girerek şutunu çekti. Kaleci Runarsson bu pozisyonda gole izin vermedi. 37. dakikadaki Giresunspor atağında Bajic'in pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın vuruşu sonrası kaleci Runarsson topu güçlükle kurtardı. 42. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Efecan Karaca ile kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Onurcan Piri soluna uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Giresunspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. Spor Kaynak: AA / Mustafa Kurt Aytemiz Alanyaspor Mehmet Salih Fatih Aksoy Umut Güneş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.