Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin AltayYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Thiam, GavranvicFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel... Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Thiam, Gavranvic Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Hakan Özmert, Ghacha, Wright Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı. 17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Murat Asil Kayserispor Antalyaspor Spor Haberler

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