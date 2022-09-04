Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid, Ariyibi, Pedrinho, Beridze, MachedaBeşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes,... Stat: Eryaman Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid, Ariyibi, Pedrinho, Beridze, Macheda Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst Goller: Dk. 26 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli (Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 26. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı etkili ortaya penaltı noktasının önündeki Beridze'nin kafa vuruşunda, top sol direğin dibinden filelerle buluştu: 0-1. 30. dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. N'Koudou'nun sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı orta savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır Han Güngördü topu son anda çeldi. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Muleka tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 35. dakikada bu sefer Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi. Uygun durumdaki Dele Alli, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki İbrahim Çağlar Mete Kalkavan Tolga Ciğerci Kerem Ersoy Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.