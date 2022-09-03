Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih MazlumDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Njie, Hakan Arslan, Keita, Gradel, Charisis, JamesVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin,... Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Njie, Hakan Arslan, Keita, Gradel, Charisis, James VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Colley, Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz, Diagne Sarı kartlar: Dk. 12 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Salih Dursun, Dk. 45 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük ) Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı. 14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti. 21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi. 22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya Fatih Karagümrük Salih Dursun Uğur Çiftçi Sivasspor Spor Haberler

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