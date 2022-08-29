Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Eskişehir YeniHakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan OkArabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Muhammet DemirFenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. Stat: Eskişehir Yeni Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok Arabam.com Konyaspor : Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Muhammet Demir Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia Kırmızı kart: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 24 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor ) Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynanan Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi. 15. dakikada Konyaspor'da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet'in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı. 33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi'nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti. 40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen'in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı. Spor Kaynak: AA / Deniz Açık Arda Kardeşler Konyaspor Eskişehir Altay Spor Haberler

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