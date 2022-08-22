Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil ÇetinFenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao (Dk. 61 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique (Dk. 88 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 80 Alioski), Valencia, Serdar Dursun (Dk. Stat: Ülker Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao (Dk. 61 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique (Dk. 88 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 80 Alioski), Valencia, Serdar Dursun (Dk. 61 Rossi) Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 90+4 Berk Yıldız), Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 62 Stambouli), Ndiaye, Akintola (Dk. 46 Yusuf Sarı), Belhanda, Onyekuru, Dzyuba (Dk. 87 Assombalogna) Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 41 Valencia, Dk. 47 Zajc, Dk. 83 Alioski (Fenerbahçe), Dk. 56 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 66 Dzyuba (Adana Demirspor) Kırmızı kart: Dk. 82 Rakitskyi (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Akaydın, Dk. 18 Belhanda, Dk. 38 Akintola, Dk. 66 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Arao, Dk. 49 Zajc, Dk. 53 Szalai (Fenerbahçe) Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. 46. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı. 47. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'ün bekletmeden yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0 53. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. Aynı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Altay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1 60. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti. 61. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Emre Mor, 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Altay topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 66. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2 83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2. Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Lincoln Henrique Serdar Dursun Emre Mor Altay Spor Haberler

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