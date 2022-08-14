Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Kırbıyık HoldingHakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem KanCorendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, EduardoBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku,... Stat: Kırbıyık Holding Hakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Eduardo Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst Goller: Dk. 3. N'Koudou, Dk. 21 Salih Uçan, Dk. 31 Ghezzal (penaltı) (Beşiktaş), Dk. 45+3 Efkan Bekiroğlu (Corendon Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 1 N'Koudou, Dk. 19 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 27 Fer, Dk. 41 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor) Kırmızı kart: Dk. 37 Emrecan Uzunhan (Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 21. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan, kaleyi çapraz gören yerden çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2 30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada topu başına geçen Ghezzal takımını 3 farklı öne geçirdi: 0-3 45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Beşiktaş ceza sahası yayı dışında Fernandes'in müdahalesi sonrası Targhalline yer kaldı. Faul sonrası topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3 Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 3-1 önde tamamladı. Spor AA / Mustafa Kurt Aytemiz Alanyaspor Cevdet Kömürcüoğlu Emrecan Uzunhan Fatih Aksoy Spor Haberler

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