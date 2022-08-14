Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Yeni HatayHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim BozbeyGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Markovic, Maxim, Furkan Soyalp, FigueiredoMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan... Stat: Yeni Hatay Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Markovic, Maxim, Furkan Soyalp, Figueiredo MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Abdullah Durak, Chatzigiovanis, Zahid, Beridze, Federico Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Çankaya, Dk. 35 Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü) Dk. 30 Kitsiou, Dk. 45 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Kalyon Stadı'ndaki zemin bakım ve onarımı nedeniyle Hatay'da oynanması kararlaştırılan maçın 14. dakikasında, sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 17. dakikada Gaziantep ekibinden Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı. 19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti. 36. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topa uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Spor AA / Salim Taş Bahtiyar Birinci Ertuğrul Ersoy Furkan Soyalp Maxim Spor Haberler

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