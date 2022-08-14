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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat AltanHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, BettaiebFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Geraldo, Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, Bettaieb

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Luiz Adriano, Ghacha, Haji Wright

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor- Antalyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.

11. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Geraldo'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Durel Avounou'nun sağ çaprazdan şutunda, rakibinin açısını kapatan kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in savunmanın arkasına attığı pasla savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topla buluşan Bettaieb, Kudryashov'dan topu kurtardı. Bettaieb, kaleci Boffin'i de geçmek istedi ancak Boffin son anda topu kontrol etti.

41. dakikada Antalyaspor'un atağında top direkten döndü. Ümraniyespor ceza sahası önünde topla buluşan Ndao'nun ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Antalyaspor Spor Haberler

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