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Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 61 Torreira), Midtsjö (Dk. 83 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 78 Mertens), Emre Akbaba (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 77 Kazımcan Karataş ), Oliveira (Dk. 61 Torreira), Midtsjö (Dk. 83 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 78 Mertens), Emre Akbaba (Dk. 46 Gomis), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio (Dk. 87 Doğan Can Davas), Savicevic (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Borja (Dk. 82 Rahmetullah Berişbek), Bajic (Dk. 87 Quinteros)

Gol: Dk. 77 Borja (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oliveira, Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 73 Hayrullah Bilazer (Galatasaray), Dk. 26 Borja, Dk. 75 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

65. dakikada Nelsson'un savunmadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Seferovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan'ı geçen top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in dar açıdan vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada Giresunspor golü buldu. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak kendisini karşılayan kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

82. dakikada sol kanattaki Kazımcan Karataş'ın ortasında altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Onucan, sağına gelen topa iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Abdülkerim Bardakcı Karataş Muslera Van Spor Haberler

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