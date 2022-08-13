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Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, SeferovicBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez,...

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Bitexen Giresunspor : Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio, Savicevic, Borja, Bajic

Sarı kartlar: Dk. 16 Oliveira, Dk. 39 Van Aanholt (Galatasaray), Dk. 26 Borja (Bitexen Giresunspor )

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yapılan Galatasaray-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında ceza sahasındaki Giresunsporlu savunma oyuncusu Sergen'in ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün Giresunspor Van Spor Haberler

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