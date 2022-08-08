Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: EryamanHakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil TunçMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak, Zahid, Chatzigiovanis, Pedrinho, Beridze, MachedaArabam. Stat: Eryaman Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak, Zahid, Chatzigiovanis, Pedrinho, Beridze, Macheda Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti. 10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. 13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Spor AA / Halil İbrahim Avşar Bahattin Şimşek Abdullah Durak Çankaya Spor Haberler

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