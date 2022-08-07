Antalya haberi: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1 Edinilen Antalya haberine göre STAT: Corendon ParkHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Emre Eyisoy, Çağlar UyarcanFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı (Dk.90 Veysel Sarı), Kudryashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando Martins, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Hakan Özmert), Ndao (Dk.72 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano (Dk. STAT: Corendon Park HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Emre Eyisoy, Çağlar Uyarcan FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı (Dk.90 Veysel Sarı), Kudryashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando Martins, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Hakan Özmert), Ndao (Dk.72 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano (Dk.71 Fredy), Ghacha (Dk.62 Sam Larsson), Haji Wright. GALATASARAY: Muslera- Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Van Aanholt, Sergio Oliveria (Dk.78 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu (Dk.61 Midtsjo), Yunus Akgün (Dk.89 Gomis), Emre Akbaba (Dk.78 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic. GOL: Dk.90 Bafetimbi Gomis ( Galatasaray ) SARI KARTLAR: Ömer Toprak, Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor ), Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera, Gomis ( Galatasaray ) Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk haftasında sahasında 90'ıncı dakikada yediği golle Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. YENİLER İLK KEZ FORMA GİYDİ Fraport TAV Antalyaspor'da mücadeleye 11'de başlayan Ömer Toprak ile Soner Aydoğdu ve sonradan oyuna dahil olan Sam Larsson, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından 11'e ismi yazılan Sergio Oliveria, Abdülkerim Bardakçı ve Haris Seferovic ve sonradan oyuna giren Mıdtsjo takımlarıyla ilk kez bir lig müsabakasında forma giydi. DEPLASMAN YASAĞI KALKTI, TRİBÜNLER DOLDU 2 yıldır pandemiden dolayı uygulanan deplasman tribününe taraftar alımının yasaklanmasının kalkmasıyla beraber Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan alanda tribünü doldurdu. A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KUNTZ MAÇI İZLEDİ A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz da Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi protokol tribününden takip etti. 1'inci dakikada Antalyaspor atağında savunma arkasına sarkan Haji Wright'tan önce Galatasaray'da kaleci Muslera ceza alanı dışından kafayla topu uzaklaştırdı. 17'nci dakikada Sacha Boey'in pasıyla topla buluşan Yunus Akgün savunmadaki rakibini geçtikten sonra penaltı noktasında bekleyen Emre Akbaba'yı gördü. Emre Akbaba'nın ayağının üstüyle yaptığı vuruş üstten auta gitti. 19'uncu dakikada Antalyaspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins'in arka direğe yaptığı ortada Ömer Toprak'ın kafa vuruşu yerden de sekerek üstten dışarıya gitti. 21'inci dakikada Sergio Oliveria'nın pasıyla topla buluşan Patrick Van Aanholt'un yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Boffin güçlükle kornere çeldi. 23'üncü dakikada hakem Atilla Karaoğlan tarafından sıcak hava dolayısıyla su molası verildi. 32'nci dakikada Antalyaspor'da Ghacha'nın hatasında aut çizgisinde topu kazanan Yunus Akgün, rakibinin bacak arasından topu atarak çalımladıktan sonra sıfır noktasından yaptığı vuruşu kaleci Boffin kornere gönderdi. 38'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Sergio Oliveria'nın sert şutu savunmadan sekerken meşin yuvarlağı önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruş yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. 40'ncı dakikada Fraport TAV Antalyaspor, Sergio Oliveria'nın korner bayrağı önünde kaybettiği topta hızlı hücuma çıktı. Savunma arkasına atılan topu kontrol eden Wright, Sacha Boey'i geçtikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleci Muslera'yı çalımlamak isterken Uruguaylı file bekçisi yatarak topu kontrol etmeyi başardı. 45'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye giderken Muslera son anda topu tokatlayarak kurtardı. 45+2'nci dakikada Antalyaspor'da savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Haji Wright kaleci Muslera'yı geçmek isterken yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı düdüğünü çaldı. Penaltıda topun başına geçen Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. 52'nci dakikada sol kanattan ceza alanı dışından içeriye doğru kat eden Ghacha'nın sert şutu üstten auta çıktı. 54'üncü dakikada yine sol kanattan etkili gelen Antalyaspor'da Güray ile Wright'ın paslaşmasında Haji Wright'ın yerden düzgün vuruşunu kaleci Muslera çeldi. 62'nci dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi. 68'inci dakikada mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ikinci kez su molası verdi. 84'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Haji Wright'ın topun dibine girerek yaptığı vuruş kaleci Muslera'nın bakışları arasında auta çıktı. 90'ıncı dakikada Galatasaray çok adamla kontratağa çıkarken, Seferovic pasını, Emre Kılınc'a verdi. Emre de Midtsjo'ye verdi. Bu oyuncu da bekletmeden Gomis'i gördü ve Gomis yerden düzgün vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. - Antalya Spor Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan Galatasaray Antalyaspor Karaoğlan Antalya Spor Haberler

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