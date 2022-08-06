Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Vodafone ParkHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk CurbayBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Muleka, WeghorstYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios,... Stat: Vodafone Park Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, Muleka, Weghorst Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Ali Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 9. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Bertolacci tek pasla Gavranovic'i soldan ceza sahasına sokarak kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Gavranovic'in çaprazdan vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti. 33. dakikada Cardoso'nun uzaktan şutunda, kaleci Ersin topu direk dibinde kurtardı. 41. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla Salih Uçan ceza sahasına girdiği anda topa basarak pozisyonunu kaybetti ve son anda meşin yuvarlağı arkasındaki Weghorst'a çıkardı. Weghorst'un vuruşunda, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak, kornere gitti. 44. dakikada Masuaku'nun soldan içeriye yerden ortasında savunmadan seken topa Weghorst son anda dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Gökhan Bilir Ümit Öztürk Salih Uçan Spor Haberler

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