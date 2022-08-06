Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Sivas 4 Eylül StadyumuHakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem Atakan Kesgin, YatabareGaziantep FK: Günay Güvenç,... Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem Atakan Kesgin, Yatabare Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Furkan Soyalp, Markovic, Maxim, Figueiredo Gol: Dk. 22 Maxim (Gaziantep FK) Sarı kartlar: Dk. 31 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 39 Djilobodji (Gaziantep FK) Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 9. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi. 22. dakikada Markovic'in ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim, topu kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. 36. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Spor AA / Halife Yalçınkaya Kerem Atakan Kesgin Günay Güvenç Sivasspor Sivas Spor Haberler

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