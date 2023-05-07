Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları tamamlandı.
Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edilen Yılport Samsunspor, puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, 32. haftada Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.
Yılport Samsunspor'un en yakın takipçisi Çaykur Rizespor ise Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti ve puanını 66 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.
1. Lig'de play-off mücadelesi ise büyük bir heyecana sahne oluyor. Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor, 3. sıraya çıktı. Pendikspor ise 4. basamağa geriledi.
Haftayı bay geçen Eyüpspor 5. sıradaki yerini korurken, Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bodrumspor ise averajla Göztepe'ye üstünlük kurarak 6. basamağa yükseldi.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 0-1
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: 2-1
Bodrumspor-Altınordu: 1-0
Sakaryaspor-Pendikspor: 3-2
Manisa FK-Göztepe: 1-1
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: 4-2
Altay-Altaş Denizlispor: 3-0
Puan durumu
Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|34
|22
|9
|3
|67
|25
|42
|75
|2.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|18
|12
|4
|61
|32
|29
|66
|3.SAKARYASPOR
|35
|20
|2
|13
|58
|45
|13
|62
|4.PENDİKSPOR
|34
|17
|10
|7
|58
|34
|24
|61
|5.EYÜPSPOR
|34
|17
|8
|9
|38
|27
|11
|59
|6.BODRUMSPOR
|34
|17
|7
|10
|53
|33
|20
|58
|7.GÖZTEPE
|34
|17
|7
|10
|41
|27
|14
|58
|8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|34
|15
|9
|10
|53
|55
|-2
|54
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|34
|15
|8
|11
|55
|45
|10
|53
|10.MANİSA FK
|34
|14
|11
|9
|50
|41
|9
|53
|11.DYOREX BOLUSPOR
|34
|13
|10
|11
|42
|44
|-2
|49
|12.TUZLASPOR
|34
|11
|5
|18
|40
|47
|-7
|38
|13.ALTAY
|35
|10
|10
|15
|42
|47
|-5
|37
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|9
|7
|18
|43
|53
|-10
|34
|15.ALTINORDU
|34
|9
|7
|18
|41
|56
|-15
|34
|16.ERZURUMSPOR FK
|34
|9
|9
|16
|40
|48
|-8
|33
|17.ADANASPOR
|34
|6
|7
|21
|32
|70
|-38
|25
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|34
|5
|5
|24
|29
|67
|-38
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|34
|4
|7
|23
|22
|75
|-53
|16
NOT: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.
37. hafta
1. Lig'de 37. haftanın programı şöyle:
Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)
Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
NOT: Altay, 37. haftayı bay geçecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023