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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları tamamlandı.

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edilen Yılport Samsunspor, puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, 32. haftada Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Yılport Samsunspor'un en yakın takipçisi Çaykur Rizespor ise Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti ve puanını 66 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.

1. Lig'de play-off mücadelesi ise büyük bir heyecana sahne oluyor. Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor, 3. sıraya çıktı. Pendikspor ise 4. basamağa geriledi.

Haftayı bay geçen Eyüpspor 5. sıradaki yerini korurken, Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bodrumspor ise averajla Göztepe'ye üstünlük kurarak 6. basamağa yükseldi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 0-1

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: 2-1

Bodrumspor-Altınordu: 1-0

Sakaryaspor-Pendikspor: 3-2

Manisa FK-Göztepe: 1-1

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: 4-2

Altay-Altaş Denizlispor: 3-0

Puan durumu

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR34229367254275
2.ÇAYKUR RİZESPOR341812461322966
3.SAKARYASPOR352021358451362
4.PENDİKSPOR341710758342461
5.EYÜPSPOR34178938271159
6.BODRUMSPOR341771053332058
7.GÖZTEPE341771041271458
8.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR34159105355-254
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ341581155451053
10.MANİSA FK34141195041953
11.DYOREX BOLUSPOR341310114244-249
12.TUZLASPOR34115184047-738
13.ALTAY351010154247-537
14.GENÇLERBİRLİĞİ3497184353-1034
15.ALTINORDU3497184156-1534
16.ERZURUMSPOR FK3499164048-833
17.ADANASPOR3467213270-3825
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR3455242967-3817
19.YENİ MALATYASPOR3447232275-5316

NOT: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.

37. hafta

1. Lig'de 37. haftanın programı şöyle:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Dyorex Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Manisa FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor (Pendik)

Altınordu-Erzurumspor FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

NOT: Altay, 37. haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Sakaryaspor Pendikspor Rizespor Spor Spor Haberler

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