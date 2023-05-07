Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakaları tamamlandı.

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edilen Yılport Samsunspor, puanını 75'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, 32. haftada Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Yılport Samsunspor'un en yakın takipçisi Çaykur Rizespor ise Tuzlaspor'u 4-2 mağlup etti ve puanını 66 yaparak ikinci sıradaki yerini korudu.

1. Lig'de play-off mücadelesi ise büyük bir heyecana sahne oluyor. Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor, 3. sıraya çıktı. Pendikspor ise 4. basamağa geriledi.

Haftayı bay geçen Eyüpspor 5. sıradaki yerini korurken, Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bodrumspor ise averajla Göztepe'ye üstünlük kurarak 6. basamağa yükseldi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 0-1

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: 2-1

Bodrumspor-Altınordu: 1-0

Sakaryaspor-Pendikspor: 3-2

Manisa FK-Göztepe: 1-1

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: 4-2

Altay-Altaş Denizlispor: 3-0

Puan durumu

Ligde 36. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: