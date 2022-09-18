Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.

Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Saat 16.00 seansında yapılan Bodrumspor-Manisa FK mücadelesi 1-1 beraberlik, Yılport Samsunspor-Sakaryaspor karşılaşması ise 3-2 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Haftanın kapanış maçında ise İzmir derbisinde Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Haftaya 10 puan ve averajla lider giren Bodrumspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin puan kapattığı haftada bir başka 10 puanı bulunan namağlup Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 ile geçen Eyüpspor, 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.

Ligde 6. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Altay: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 3-2

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-2

Adanaspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1

Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1

Bodrumspor-Manisa FK: 1-1

Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2

Göztepe-Altınordu: 1-0

Puan durumu

Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: