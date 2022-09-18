Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Haberleri
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.
Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.
Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Saat 16.00 seansında yapılan Bodrumspor-Manisa FK mücadelesi 1-1 beraberlik, Yılport Samsunspor-Sakaryaspor karşılaşması ise 3-2 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.
Haftanın kapanış maçında ise İzmir derbisinde Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.
Haftaya 10 puan ve averajla lider giren Bodrumspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin puan kapattığı haftada bir başka 10 puanı bulunan namağlup Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 ile geçen Eyüpspor, 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.
Ligde 6. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Altay: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 3-2
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1
Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1
Bodrumspor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2
Göztepe-Altınordu: 1-0
Puan durumu
Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. EYÜPSPOR
|6
|4
|1
|1
|10
|7
|3
|13
|2. BODRUMSPOR
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|3. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|3
|2
|1
|12
|10
|2
|11
|4. BOLUSPOR
|5
|3
|1
|1
|5
|3
|2
|10
|5. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|5
|3
|1
|1
|8
|7
|1
|10
|6. SAKARYASPOR
|6
|3
|0
|3
|9
|7
|2
|9
|7. YILPORT SAMSUNSPOR
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|2
|9
|8. PENDİKSPOR
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9
|9. MANİSA FK
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|1
|8
|10. TUZLASPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
|11. GÖZTEPE
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|12. ADANASPOR
|6
|1
|4
|1
|8
|7
|1
|7
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|1
|3
|1
|6
|4
|2
|6
|14. GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|3
|2
|9
|10
|-1
|6
|15. ALTAY
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|-3
|5
|16. ALTINORDU
|5
|0
|3
|2
|5
|8
|-3
|3
|17. ERZURUMSPOR
|5
|0
|3
|2
|6
|10
|-4
|3
|18. YENİ MALATYASPOR
|6
|0
|3
|3
|6
|13
|-7
|3
|19. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|9
|-4
|2
7. haftanın programı
Milli maç arası nedeniyle 1. Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Ligde 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 7. hafta maçlarıyla sürecek.
Maç programı şöyle:
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)