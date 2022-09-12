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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Göztepe: 1-0

Bayçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Manisa FK- Yeni Malatyaspor : 2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1

Eyüpspor- Adanaspor : 1-0

Altay-Bodrumspor: 2-0

Altınordu-Pendikspor: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BODRUMSPOR5311127510
2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR431073410
3.BOLUSPOR531153210
4.EYÜPSPOR531166010
5.SAKARYASPOR53027439
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ52219818
7.PENDİKSPOR52214318
8.MANİSA FK42116517
9.TUZLASPOR52127707
10.ÇAYKUR RİZESPOR41306246
11.YILPORT SAMSUNSPOR51316516
12.GENÇLERBİRLİĞİ512278-15
13.GÖZTEPE512234-15
14.ADANASPOR504167-14
15.ALTAY511347-34
16.ALTINORDU403157-23
17.ERZURUMSPOR FK403147-33
18.YENİ MALATYASPOR5023613-72
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR501437-41

6. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Adanaspor Spor Haberler

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