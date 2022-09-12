Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Göztepe: 1-0

Bayçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Manisa FK- Yeni Malatyaspor : 2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1

Eyüpspor- Adanaspor : 1-0

Altay-Bodrumspor: 2-0

Altınordu-Pendikspor: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.BODRUMSPOR 5 3 1 1 12 7 5 10 2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 4 3 1 0 7 3 4 10 3.BOLUSPOR 5 3 1 1 5 3 2 10 4.EYÜPSPOR 5 3 1 1 6 6 0 10 5.SAKARYASPOR 5 3 0 2 7 4 3 9 6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 5 2 2 1 9 8 1 8 7.PENDİKSPOR 5 2 2 1 4 3 1 8 8.MANİSA FK 4 2 1 1 6 5 1 7 9.TUZLASPOR 5 2 1 2 7 7 0 7 10.ÇAYKUR RİZESPOR 4 1 3 0 6 2 4 6 11.YILPORT SAMSUNSPOR 5 1 3 1 6 5 1 6 12.GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 2 2 7 8 -1 5 13.GÖZTEPE 5 1 2 2 3 4 -1 5 14.ADANASPOR 5 0 4 1 6 7 -1 4 15.ALTAY 5 1 1 3 4 7 -3 4 16.ALTINORDU 4 0 3 1 5 7 -2 3 17.ERZURUMSPOR FK 4 0 3 1 4 7 -3 3 18.YENİ MALATYASPOR 5 0 2 3 6 13 -7 2 19.ALTAŞ DENİZLİSPOR 5 0 1 4 3 7 -4 1

6. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

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