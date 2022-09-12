Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Göztepe: 1-0
Bayçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2
Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1
Manisa FK- Yeni Malatyaspor : 2-2
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1
Eyüpspor- Adanaspor : 1-0
Altay-Bodrumspor: 2-0
Altınordu-Pendikspor: 1-1
Puan durumu
1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BODRUMSPOR
|5
|3
|1
|1
|12
|7
|5
|10
|2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|4
|10
|3.BOLUSPOR
|5
|3
|1
|1
|5
|3
|2
|10
|4.EYÜPSPOR
|5
|3
|1
|1
|6
|6
|0
|10
|5.SAKARYASPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|4
|3
|9
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|2
|2
|1
|9
|8
|1
|8
|7.PENDİKSPOR
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|8
|8.MANİSA FK
|4
|2
|1
|1
|6
|5
|1
|7
|9.TUZLASPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|1
|3
|0
|6
|2
|4
|6
|11.YILPORT SAMSUNSPOR
|5
|1
|3
|1
|6
|5
|1
|6
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|13.GÖZTEPE
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|5
|14.ADANASPOR
|5
|0
|4
|1
|6
|7
|-1
|4
|15.ALTAY
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
|16.ALTINORDU
|4
|0
|3
|1
|5
|7
|-2
|3
|17.ERZURUMSPOR FK
|4
|0
|3
|1
|4
|7
|-3
|3
|18.YENİ MALATYASPOR
|5
|0
|2
|3
|6
|13
|-7
|2
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|5
|0
|1
|4
|3
|7
|-4
|1
6. hafta
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor- Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)