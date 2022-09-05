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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0

Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1

Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Pendikspor-Boluspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor : 2-1

Adanaspor-Altay: 1-1

Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1

Puan durumu

Ligde 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.BODRUMSPOR4310125710
2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR33005149
3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ42117617
4.BOLUSPOR42114317
5.PENDİKSPOR42113217
6.EYÜPSPOR421156-17
7.SAKARYASPOR42025326
8.MANİSA FK32014316
9.ÇAYKUR RİZESPOR31205145
10.YILPORT SAMSUNSPOR41215415
11.GENÇLERBİRLİĞİ41216605
12.GÖZTEPE41213305
13.ADANASPOR40406604
14.TUZLASPOR411256-14
15.ERZURUMSPOR FK403147-33
16.ALTINORDU302146-22
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR401325-31
18.ALTAY401327-51
19.YENİ MALATYASPOR4013411-71

5. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK- Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu- Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Pendikspor Spor Haberler

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