Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0
Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1
Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Pendikspor-Boluspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü- Sakaryaspor : 2-1
Adanaspor-Altay: 1-1
Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1
Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1
Puan durumu
Ligde 4. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BODRUMSPOR
|4
|3
|1
|0
|12
|5
|7
|10
|2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|9
|3.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|1
|7
|4.BOLUSPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|7
|5.PENDİKSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|7
|6.EYÜPSPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|6
|-1
|7
|7.SAKARYASPOR
|4
|2
|0
|2
|5
|3
|2
|6
|8.MANİSA FK
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|1
|2
|0
|5
|1
|4
|5
|10.YILPORT SAMSUNSPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|1
|5
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|12.GÖZTEPE
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|5
|13.ADANASPOR
|4
|0
|4
|0
|6
|6
|0
|4
|14.TUZLASPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|6
|-1
|4
|15.ERZURUMSPOR FK
|4
|0
|3
|1
|4
|7
|-3
|3
|16.ALTINORDU
|3
|0
|2
|1
|4
|6
|-2
|2
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
|18.ALTAY
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
|19.YENİ MALATYASPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|11
|-7
|1
5. hafta
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
10 Eylül Cumartesi:
16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)
11 Eylül Pazar:
16.30 Manisa FK- Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Eylül Pazartesi:
20.00 Altınordu- Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)