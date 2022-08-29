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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 2-0 yendi.

Bodrumspor, 7 puan ve averajla haftayı lider bitirirken, aynı puana sahip Eyüpspor ikinci, Pendikspor üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eyüpspor- Yeni Malatyaspor : 3-2

Manisa FK-Altaş Denizlispor: 3-2

Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: 2-2

Boluspor-Altınordu: 1-1

Bodrumspor- Adanaspor : 3-3

Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2

Altay-Ankara Keçiörengücü: 1-3

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.BODRUMSPOR 32109547
2.EYÜPSPOR32105327
3.PENDİKSPOR32103127
4.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR22004136
5.SAKARYASPOR 32014136
6.YILPORT SAMSUNSPOR31205325
7.GENÇLERBİRLİĞİ31116604
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ31115504
9.BOLUSPOR31113304
10.GÖZTEPE 31113304
11.ADANASPOR30305503
12.ERZURUMSPOR FK30303303
13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ21013303
14.ÇAYKUR RİZESPOR20201102
15.ALTINORDU302146-22
16.ALTAŞ DENİZLİSPOR301224-21
17.YENİ MALATYASPOR301247-31
18.TUZLASPOR301215-41
19.ALTAY300316-50

4. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

3 Eylül Cumartesi:

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum)

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

4 Eylül Pazar:

16.30 Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

20.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

20.00 Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

5 Eylül Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yeni Malatyaspor Adanaspor Futbol Spor Haberler

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