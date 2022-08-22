Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2

Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1

Altınordu- Sakaryaspor : 0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3

Pendikspor-Altay: 1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1

Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.BODRUMSPOR 2 2 0 0 6 2 6 2.YILPORT SAMSUNSPOR 2 1 1 0 3 1 4 3.GENÇLERBİRLİĞİ 2 1 1 0 5 4 4 4.EYÜPSPOR 2 1 1 0 2 1 4 5.GÖZTEPE 2 1 1 0 2 1 4 6.PENDİKSPOR 2 1 1 0 1 0 4 7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 1 1 0 0 2 0 3 8.SAKARYASPOR 2 1 0 1 2 1 3 9.BOLUSPOR 2 1 0 1 2 2 3 10.ADANASPOR 2 0 2 0 2 2 2 11.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 2 0 1 1 2 12.ERZURUMSPOR FK 2 0 2 0 1 1 2 13.ALTAŞ DENİZLİSPOR 2 0 1 1 0 1 1 14.ALTINORDU 2 0 1 1 3 5 1 15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 2 0 1 1 2 4 1 16.YENİ MALATYASPOR 2 0 1 1 2 4 1 17.TUZLASPOR 2 0 1 1 1 3 1 18.MANİSA FK 1 0 0 1 0 1 0 19.ALTAY 2 0 0 2 0 3 0

3. hafta

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Eyüpspor- Yeni Malatyaspor (Eyüp)

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor (Mümin Özkasap)

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Adanaspor (Bodrum İlçe)

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği- Pendikspor (Eryaman)

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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