Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor-Tuzlaspor mücadelesi 1-1 berabere sona ererken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor karşılaşması ise golsüz tamamlandı.

İlk haftanın en gollü mücadelesinde Gençlerbirliği ile Altınordu 3-3 berabere kalırken, haftayı ilk sırada bitiren ekip ligin yeni takımı Bodrumspor oldu.

İlk hafta sonuçları

Altay-Yılport Samsunspor: 0-2

Manisa FK-Boluspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Gençlerbirliği-Altınordu: 3-3

Eyüpspor-Altaş Denizlispor: 1-0

Bodrumspor- Yeni Malatyaspor : 3-1

Sakaryaspor-Göztepe: 0-1

Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: 0-0

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1.BODRUMSPOR A.Ş. 1 1 0 0 3 1 2 3 2.YILPORT SAMSUNSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 3.BOLUSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 4.EYÜPSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 5.GÖZTEPE 1 1 0 0 1 0 1 3 6.ALTINORDU 1 0 1 0 3 3 0 1 7.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 1 0 3 3 0 1 8.ADANASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 0 1 0 1 1 0 1 10.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 11.TUZLASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 12.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1 13.PENDİKSPOR FUTBOL 1 0 1 0 0 0 0 1 14.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 15.ALTAŞ DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 0 1 -1 0 17.SAKARYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 18.YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0 19.ALTAY 1 0 0 1 0 2 -2 0

İkinci haftanın programı

19 Ağustos Cuma

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Henüz belli değil)

19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu- Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor-Altay (Henüz belli değil)

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

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