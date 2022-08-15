Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftası bugün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Adanaspor-Tuzlaspor mücadelesi 1-1 berabere sona ererken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor karşılaşması ise golsüz tamamlandı.
İlk haftanın en gollü mücadelesinde Gençlerbirliği ile Altınordu 3-3 berabere kalırken, haftayı ilk sırada bitiren ekip ligin yeni takımı Bodrumspor oldu.
İlk hafta sonuçları
Altay-Yılport Samsunspor: 0-2
Manisa FK-Boluspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Gençlerbirliği-Altınordu: 3-3
Eyüpspor-Altaş Denizlispor: 1-0
Bodrumspor- Yeni Malatyaspor : 3-1
Sakaryaspor-Göztepe: 0-1
Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: 0-0
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BODRUMSPOR A.Ş.
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.BOLUSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|4.EYÜPSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.GÖZTEPE
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6.ALTINORDU
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|7.GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|8.ADANASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.TUZLASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.PENDİKSPOR FUTBOL
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.SAKARYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19.ALTAY
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
İkinci haftanın programı
19 Ağustos Cuma
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20 Ağustos Cumartesi
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Henüz belli değil)
19.15 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)
21.45 Altınordu- Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Ağustos Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)
17.00 Pendikspor-Altay (Henüz belli değil)
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
22 Ağustos Pazartesi
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)