Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Mke Ankaragücü, ligi de 70 puanla lider bitirdi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'da 70 puanla MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor, Süper Lig'e çıkan son takım olabilmek için play-off oynayacak.

Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor, Bursaspor ve Kocaelispor da küme düştü.

Ligin 38. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beypiliç Boluspor-Altınordu: 2-1

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 2-4

Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-0

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-0

Balıkesirspor-Eyüpspor: 0-3

Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: 1-2

Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-4

Kocaelispor-Adanaspor: 4-1

Bursaspor-NasaDoge Menemenspor: 1-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ36217856312570
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR36217864372770
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR361951256342262
4.İSTANBULSPOR A.Ş.361791057401760
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3616101055441158
6.EYÜPSPOR361512956441257
7.YILPORT SAMSUNSPOR361312115446851
8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR36148144244-250
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ36147154544149
10.TUZLASPOR A.Ş.361310134544149
11.ALTAŞ DENİZLİSPOR36147154650-449
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ36139144547-248
13.GENÇLERBİRLİĞİ36146164454-1048
14.ALTINORDU36143194562-1745
15.ADANASPOR A.Ş.36129154044-445
16.KOCAELİSPOR36128164049-944
17.BURSASPOR36128164353-1044
18.NASADOGE MENEMENSPOR36814144257-1538
19.BALIKESİRSPOR3633302677-5112

AA / Muhammed Boztepe - Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Sigorta, Futbol, Spor, Haberler

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