Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un daha önce Spor Toto Süper Lig bileti aldığı ligde, bu hafta oynanan maçların sonucunda İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Royal Hastanesi Bandırmaspor da play-off'a kalmayı garantiledi.

Haftayı maç yapmadan (BAY) geçen MKE Ankaragücü liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: 2-1

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5

Tuzlaspor- Eyüpspor : 3-2

Kocaelispor-Altınordu: 2-2

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 2-1

İstanbulspor- Adanaspor : 1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: