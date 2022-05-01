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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA - Süha Gür - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçları yapıldı.

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçları yapıldı.

Sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: 4-1

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Eyüpspor-İstanbulspor: 1-2

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-1

Manisa FK- Bursaspor : 1-3

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 0-0

Puan durumu

1. Lig'de tamamlanan 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ34207753282567
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR33206758322666
3.İSTANBULSPOR331761056391757
4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33169852361657
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR331741247311655
6.EYÜPSPOR33131284940951
7.YILPORT SAMSUNSPOR331211104942747
8.TUZLASPOR331210113934546
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ34137144041-146
10.ADANASPOR34128143839-144
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ33128134042-244
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR33126154049-942
13.GENÇLERBİRLİĞİ33126153748-1142
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR33118143641-541
15.ALTINORDU33132184057-1741
16.KOCAELİSPOR33117153344-1140
17.BURSASPOR33108153747-1038
18.NASADOGE MENEMENSPOR33814114051-1138
19.BALIKESİRSPOR3333272467-4312

Gelecek haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmalar şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor- Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto, Bursaspor, Adanaspor, Futbol, Spor, Haberler

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