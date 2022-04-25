Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta yapılan 2 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 34. haftanın kapanış gününde Tuzlaspor, Adanaspor'u, Yılport Samsunspor da Altınordu'yu konuk etti.

Günün ilk maçında Tuzlaspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Haftanın kapanış müsabakasında ise 2-1'lik skorla gülen taraf Samsun temsilcisi oldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren lider MKE Ankaragücü ile ikinci Bereket Sigorta Ümraniyespor, haftayı galibiyetle kapatarak son 4 haftaya girilirken önemli bir avantaj yakaladı.

Başkent temsilcisi 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 11 puanlık fark yakaladı. Ümraniyespor ise Bandırmaspor ile farkı 8 puana çıkardı.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Bursaspor-Altaş Denizlispor: 1-0

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor: 1-0

Kocaelispor-Manisa FK: 2-1

İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Balıkesirspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Tuzlaspor-Adanaspor: 4-1

Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-1

Puan durumu

1. Lig'de tamamlanan 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: