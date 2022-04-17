Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.
Evinde Adanaspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Yılport Samsunspor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.
Ligin 32. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 0-1
Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 4-0
İstanbulspor- Bursaspor: 3-1
Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: 1-1
Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Altınordu-Manisa FK: 1-0
Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2
MKE Ankaragücü-Adanaspor: 2-0
Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 2-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|19
|6
|6
|49
|25
|24
|63
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|30
|17
|6
|7
|50
|30
|20
|57
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|31
|17
|4
|10
|47
|27
|20
|55
|4.İSTANBULSPOR
|30
|16
|6
|8
|50
|32
|18
|54
|5.EYÜPSPOR
|31
|13
|12
|6
|48
|36
|12
|51
|6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|30
|14
|8
|8
|48
|34
|14
|50
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|30
|11
|10
|9
|47
|40
|7
|43
|8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|31
|12
|7
|12
|35
|36
|-1
|43
|9.ADANASPOR
|31
|11
|8
|12
|35
|33
|2
|41
|10.TUZLASPOR
|30
|11
|8
|11
|33
|31
|2
|41
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|10
|8
|12
|36
|40
|-4
|38
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|11
|5
|14
|34
|46
|-12
|38
|13.ALTINORDU
|31
|12
|2
|17
|36
|53
|-17
|38
|14.NASADOGE MENEMENSPOR
|30
|8
|12
|10
|38
|48
|-10
|36
|15.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|30
|10
|6
|14
|34
|44
|-10
|36
|16.KOCAELİSPOR
|30
|10
|6
|14
|30
|41
|-11
|36
|17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|30
|9
|8
|13
|32
|38
|-6
|35
|18.BURSASPOR
|30
|8
|7
|15
|33
|46
|-13
|31
|19.BALIKESİRSPOR
|30
|3
|3
|24
|23
|58
|-35
|12
33. hafta
Ligde 33. haftanın maç programı şöyle:
19 Nisan Salı:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bitci Timsah Park)
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa Futbol Kulübü-Balıkesirspor (Mümin Özkasap)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)
18.00 Nasadoge Menemenspor-Kocaelispor (Menemen İlçe)
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor (Eyüp)