Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Evinde Adanaspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Yılport Samsunspor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

Ligin 32. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 0-1

Tuzlaspor-Gençlerbirliği: 4-0

İstanbulspor- Bursaspor: 3-1

Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: 1-1

Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Altınordu-Manisa FK: 1-0

Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Adanaspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 2-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: