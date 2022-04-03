Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında Eyüpspor, deplasmanda lider MKE Ankaragücü'nü 3-2, Altınordu ise sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
MKE Ankaragücü, haftayı yenilgiyle kapatmasına rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü.
Bereket Sigorta Ümraniyespor 56 puanla ikinci, Royal Hastanesi Bandırmaspor ise 52 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Beypiliç Boluspor-Manisa FK: 1-2
Ankara Keçiörengücü- Bursaspor : 2-1
İstanbulspor-Gençlerbirliği: 0-0
Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Kocaelispor-Altaş Denizlispor: 1-5
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-5
MKE Ankaragücü-Eyüpspor: 2-3
Altınordu-Adanaspor: 2-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|18
|5
|6
|45
|23
|22
|59
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|29
|17
|5
|7
|48
|28
|20
|56
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|29
|16
|4
|9
|43
|25
|18
|52
|4.EYÜPSPOR
|29
|13
|10
|6
|44
|32
|12
|49
|5.İSTANBULSPOR
|28
|14
|6
|8
|44
|30
|14
|48
|6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|29
|13
|8
|8
|46
|34
|12
|47
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|28
|11
|9
|8
|45
|36
|9
|42
|8.MANİSA FK
|29
|11
|7
|11
|33
|35
|-2
|40
|9.ADANASPOR
|29
|10
|8
|11
|32
|30
|2
|38
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|10
|8
|10
|36
|37
|-1
|38
|11.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|28
|9
|8
|11
|32
|33
|-1
|35
|12.TUZLASPOR
|28
|9
|8
|11
|25
|29
|-4
|35
|13.NASADOGE MENEMENSPOR
|28
|8
|11
|9
|36
|44
|-8
|35
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|10
|5
|13
|32
|42
|-10
|35
|15.ALTINORDU
|29
|11
|1
|17
|33
|51
|-18
|34
|16.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|28
|9
|6
|13
|31
|40
|-9
|33
|17.KOCAELİSPOR
|28
|9
|6
|13
|27
|38
|-11
|33
|18.BURSASPOR
|28
|7
|7
|14
|30
|42
|-12
|28
|19.BALIKESİRSPOR
|28
|3
|2
|23
|21
|54
|-33
|11
31. hafta
Ligde 31. haftanın maç programı şöyle:
9 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana)
10 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Nasadoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor-Kocaeli (Bitci Timsah Park)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)