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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

AA - Ercan Çakar - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde konuk olduğu Manisa FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: 1-2

NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor: 3-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-1

Manisa FK-MKE Ankaragücü: 1-1

Bursaspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1

Adanaspor-Eyüpspor: 1-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.MKE ANKARAGÜCÜ28185543202359
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR28174747272055
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR28154942251749
4.İSTANBULSPOR27145844301447
5.EYÜPSPOR281210641301146
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2812884133844
7.YILPORT SAMSUNSPOR27119745351042
8.ADANASPOR28108103228438
9.MANİSA FK28107113134-337
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2798103131035
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2798103436-235
12.NASADOGE MENEMENSPOR2881193644-835
13.TUZLASPOR2797112428-434
14.GENÇLERBİRLİĞİ27104133242-1034
15.KOCAELİSPOR2796122633-733
16.ALTINORDU28101173151-2031
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR2786132639-1330
18.BURSASPOR2777132940-1128
19.BALIKESİRSPOR2732222049-2911

30. hafta

Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Nisan Cuma:

20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü- Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

AA / Ercan Çakar - Spor

Adanaspor, Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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