Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde konuk olduğu Manisa FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligde 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: 1-2
NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor: 3-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-1
Manisa FK-MKE Ankaragücü: 1-1
Bursaspor-Balıkesirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1
Adanaspor-Eyüpspor: 1-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|18
|5
|5
|43
|20
|23
|59
|2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|28
|17
|4
|7
|47
|27
|20
|55
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|28
|15
|4
|9
|42
|25
|17
|49
|4.İSTANBULSPOR
|27
|14
|5
|8
|44
|30
|14
|47
|5.EYÜPSPOR
|28
|12
|10
|6
|41
|30
|11
|46
|6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|28
|12
|8
|8
|41
|33
|8
|44
|7.YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|11
|9
|7
|45
|35
|10
|42
|8.ADANASPOR
|28
|10
|8
|10
|32
|28
|4
|38
|9.MANİSA FK
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|-3
|37
|10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|27
|9
|8
|10
|31
|31
|0
|35
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|9
|8
|10
|34
|36
|-2
|35
|12.NASADOGE MENEMENSPOR
|28
|8
|11
|9
|36
|44
|-8
|35
|13.TUZLASPOR
|27
|9
|7
|11
|24
|28
|-4
|34
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|10
|4
|13
|32
|42
|-10
|34
|15.KOCAELİSPOR
|27
|9
|6
|12
|26
|33
|-7
|33
|16.ALTINORDU
|28
|10
|1
|17
|31
|51
|-20
|31
|17.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|27
|8
|6
|13
|26
|39
|-13
|30
|18.BURSASPOR
|27
|7
|7
|13
|29
|40
|-11
|28
|19.BALIKESİRSPOR
|27
|3
|2
|22
|20
|49
|-29
|11
30. hafta
Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü- Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)