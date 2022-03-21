Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde konuk olduğu Manisa FK ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor: 1-2

NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor: 3-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-1

Manisa FK-MKE Ankaragücü: 1-1

Bursaspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-1

Adanaspor-Eyüpspor: 1-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: