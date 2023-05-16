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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Mert Bulut, Serhat SağırDyorex Boluspor: İsmail Çipe, Tugay Kaçar (Dk. 80 Abdurrahman Canlı), Qulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 80 Kayanba), Furkan Demir (Dk. 90+2 Kerem Ersin), Ensar Bilir (Dk. 90+2 Bülent Cevahir), Burak Asan (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mert Bulut, Serhat Sağır

Dyorex Boluspor : İsmail Çipe, Tugay Kaçar (Dk. 80 Abdurrahman Canlı), Qulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 80 Kayanba), Furkan Demir (Dk. 90+2 Kerem Ersin), Ensar Bilir (Dk. 90+2 Bülent Cevahir), Burak Asan (Dk. 90+2 Zahit Çınar), Posmac

Eyüpspor: Harun Tekin, Sinan Kurt, Thill, Babel (Dk. 81 Umut Bulut), Taşkın İlter (Dk. 46 İbrahim Yılmaz), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Del Valle (Dk. 46 Halil Akbunar), Mustafa Pektemek (Dk. 63 İbrahim Akda), Fethi Özer (Dk. 5 Luccas Claro), Cenk Ahmet Alkılıç

Goller: Dk. 57 ve 62 Furkan Demir (Dyorex Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 34 Furkan Demir (Dyorex Boluspor ), Dk. 45+4 Taşkın İlter, Dk. 83 Luccas Claro, Dk. 90+1 Uğur Demirok (Eyüpspor)?

Spor Toto 1. Lig'in 37'nci haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Eyüpspor taraftarları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayda, 8 taraftar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Furkan Demir Boluspor Bolu Spor Haberler

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