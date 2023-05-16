Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Suat Güz,Altınordu: Ali Emre Yanar, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere (Dk.74 Şeref Özcan), Emircan Gürlük, Selim Ay, Emirhan Aydoğan (Dk.62 Hüsamettin Yener), Kürdaş Sürmeli (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Suat Güz,
Altınordu : Ali Emre Yanar, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere (Dk.74 Şeref Özcan), Emircan Gürlük, Selim Ay, Emirhan Aydoğan (Dk.62 Hüsamettin Yener), Kürdaş Sürmeli (Dk.74 Metehan Yılmaz), Kerim Alıcı, Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu (Dk.82 Recep Aydın), Ali Özgün (Dk.82 Ahmet Dereli)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk.90 Ufuk Budak), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk.90+8 Yakup Kırtay), Özgür Sert (Dk. 46 Muhammet Furkan Özhan, Dk.67 Shala), Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp,
Gol: Dk.16 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK),
Sarı kartlar: Dk.27 Kürşat Sürmeli, ( Altınordu ), Dk.47 Rosheuvel, Dk.56 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk.90+8 Celal Hanalp (Erzurumspor FK)
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 yendi.