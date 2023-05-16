Futbol: Spor Toto 1. Lig
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?Stat: EryamanHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elbil, Ali Uğurtan DemirtaşGençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 67 Akabueze), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 87 Ikic), Bangoura (Dk.
?Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elbil, Ali Uğurtan Demirtaş
Gençlerbirliği : Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 67 Akabueze), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 87 Ikic), Bangoura (Dk. 46 Abdullah Durak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Erkan Eyibil), Doukara (Dk. 72 İlker Karakaş)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 64 İsmail Erdoğan), Donkor, İbrahim Has, Bülent Uzun, Grechyshkin (Dk. 87 Mehmet Akyüz), Nalepa (Dk. 75 Milosevic), Roshi, Hakan Yavuz (Dk. 64 Oğuzhan Akgün), Burak Süleyman (Dk. 75 Dimitrov), Kasongo
Goller: Dk. 23 Kasongo (Sakaryaspor), Dk. 51 Yasin Güreler, Dk. 58 Rahman Buğra Çağıran ( Gençlerbirliği )
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Donkor (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Fontaine, Dk. 69 Doukara ( Gençlerbirliği )
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.