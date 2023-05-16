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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

?Stat: EryamanHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elbil, Ali Uğurtan DemirtaşGençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 67 Akabueze), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 87 Ikic), Bangoura (Dk.

?Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elbil, Ali Uğurtan Demirtaş

Gençlerbirliği : Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 67 Akabueze), Enes Keskin, Mete Kaan Demir (Dk. 87 Ikic), Bangoura (Dk. 46 Abdullah Durak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Erkan Eyibil), Doukara (Dk. 72 İlker Karakaş)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 64 İsmail Erdoğan), Donkor, İbrahim Has, Bülent Uzun, Grechyshkin (Dk. 87 Mehmet Akyüz), Nalepa (Dk. 75 Milosevic), Roshi, Hakan Yavuz (Dk. 64 Oğuzhan Akgün), Burak Süleyman (Dk. 75 Dimitrov), Kasongo

Goller: Dk. 23 Kasongo (Sakaryaspor), Dk. 51 Yasin Güreler, Dk. 58 Rahman Buğra Çağıran ( Gençlerbirliği )

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Donkor (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Fontaine, Dk. 69 Doukara ( Gençlerbirliği )

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Mustafa Kürşad Filiz Alperen Babacan Gençlerbirliği Uğur Akdemir Spor Haberler

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