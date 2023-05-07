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Futbol: Spor Toto 1.Lig

Futbol: Spor Toto 1.Lig

Spor Haberleri

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Muratcan IlgazBeyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Mulumba, Saponjic (Dk. 90+5 Terzic), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 87 Emre Kaplan), Soukou, Levent Ayçiçek (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Muratcan Ilgaz

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Mulumba, Saponjic (Dk. 90+5 Terzic), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 87 Emre Kaplan), Soukou, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Kerim Avcı), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin

Dyorex Boluspor: İsmail Çipe, Tugay Kacar (Dk. 74 Kerem Ersin), Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Ensar Bilir (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Burak Asan, Bülent Cevahir, Tolunay Artuç (Dk. 46 Oulare), Posmac

Goller: Dk. 9 Soukou, Dk. 23 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 73 Furkan Demir (Dyorex Boluspor)

Sarı kart: Dk. 58 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor)

Spor Toto 1 Lig'in 36. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Dyorex Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor

Erkan Akbulut Emre Kaplan Spor Spor Haberler

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