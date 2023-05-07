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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Atilla Karaoğlan, Deniz Turgut, Hüseyin TetikErzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 65 Özgür Sert), Muhammet Furkan Özhan (Dk.46 Sefa Akgün), Batuhan Artarslan (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Deniz Turgut, Hüseyin Tetik

Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Dk. 65 Özgür Sert), Muhammet Furkan Özhan (Dk.46 Sefa Akgün), Batuhan Artarslan (Dk. 86 Fırat Şaşi), Estrela, Rosheuvel, Eren Tozlu

Gençlerbirliği: Nurullah Angeler, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Mete Kaan Demir (Dk. 86 Bangoura), Enes Keskin, Buğra Çağıran, Erkan Eyibil ( Dk. 46 Abdullah Durak), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 65 Akabueze), Doukara (Dk. 86 Ayovi)

Gol: Dk. 45+3 Buğra Çağıran (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 64 Sefa Akgün (Erzurumspor FK), Dk. 90 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 61 Estrela (Erzurumspor FK)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasındaki Erzurumspor FK-Gençlerbirliği mücadelesini, konuk ekip 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor

Atilla Karaoğlan Mustafa Akbaş Mustafa Yumlu Bursa Spor Haberler

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