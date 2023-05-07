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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bodrum İlçeHakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Kadir AkıllıBodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 56 Hakan Özmert), Samet Yalçın (Dk. 90+4 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 90+1 Orgill), Omar Imeri, Mohammed, Onur Akbay, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Aminu Umar (Dk.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 56 Hakan Özmert), Samet Yalçın (Dk. 90+4 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 90+1 Orgill), Omar Imeri, Mohammed, Onur Akbay, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Aminu Umar (Dk. 57 Celal Dumanlı), Cenk Şen

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz (Dk. 81 Hüsamettin Yener), Şeref Özcan (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Ahmet İlhan Özek (Dk. 62 Emircan Gürlük), Ali Dere, Emirhan Aydoğan, Kürşad Sürmeli, Kerim Alıcı (Dk. 81 Erdem Gökçe), Erdi Dikmen, Ali Özgün (Dk. 76 Ahmet Dereli)

Gol: Dk. 79 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Kürşad Sürmeli, Dk. 89 Emircan Gürlük (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bodrumspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Yekta Kurtuluş Hakan Özmert Kenan Özer Bodrum Spor Haberler

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