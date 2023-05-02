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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: EyüpHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen BaltacıErzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Dk. 90 Hüseyin Mevlütoğlu), Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Dk. 90 Güney Yılmaz), Batuhan Artarslan, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 32 Muhammed Furkan Özhan), Özgür Sert (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Dk. 90 Hüseyin Mevlütoğlu), Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Dk. 90 Güney Yılmaz), Batuhan Artarslan, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 32 Muhammed Furkan Özhan), Özgür Sert (Dk. 73 Sefa Akgün), Eren Tozlu, Rosheuvel

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, Burak Süleyman (Dk. 76 Mehmet Akyüz), İsmail Erdoğan (Dk. 46 Roshi), Nalepa (Dk. 88 Çağlayan Menderes), Hakan Yavuz, Dimitrov (Dk. 65 Grechyshkin), Kasongo (Dk. 88 Oğuzhan Akgün)

Gol: Dk. 47 Kasongo (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 86 Celal Hanalp, Dk. 90+2 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 87 Roshi (Sakaryaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasındaki Erzurumspor FK-Sakaryaspor mücadelesini, konuk ekip 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Mustafa Akbaş Gökhan Bilir Ümit Öztürk Fırat Spor Haberler

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