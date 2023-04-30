Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Ali Palabıyık, Özcan Sultanoğlu, Azad İlhanAltınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen), Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 60 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 60 Hüsamettin Yener), Metehan Yılmaz (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık, Özcan Sultanoğlu, Azad İlhan

Altınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen), Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 60 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 60 Hüsamettin Yener), Metehan Yılmaz (Dk. 46 Volkan Fındıklı), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Ahmet İlhan Özek), Emirhan Aydoğan, Ali Özgün

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Berkan Mahmut Keskin, Alpay Koldaş, Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Terzic (Dk. 60 Soukou), Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan, Tetteh (Dk. 86 Emre Kaplan), Mulumba (Dk. 90+2 Oğuz Kağan Güçtekin), Saponjic

Goller: Dk. 50, 64 ve 75 Saponjic (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 81 Volkan Fındıklı, Dk. 85 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan), Dk. 90+6 Ali Özgün (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mehmet Özcan, Dk. 38 Terzic, Dk. 90+4 Emre Kaplan (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 45+8 Recep Aydın, Dk. 90+7 Ali Özgün (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu ile Beyçimento Bandırmaspor 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Ali Palabıyık Kerim Alıcı Ali Emre Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title