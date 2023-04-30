Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Ali Palabıyık, Özcan Sultanoğlu, Azad İlhanAltınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen), Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 60 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 60 Hüsamettin Yener), Metehan Yılmaz (Dk.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ali Palabıyık, Özcan Sultanoğlu, Azad İlhan
Altınordu: Ali Emre Yanar (Dk. 46 Serhat Öztaşdelen), Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş, Erdi Dikmen, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 60 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 60 Hüsamettin Yener), Metehan Yılmaz (Dk. 46 Volkan Fındıklı), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Ahmet İlhan Özek), Emirhan Aydoğan, Ali Özgün
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Berkan Mahmut Keskin, Alpay Koldaş, Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Terzic (Dk. 60 Soukou), Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan, Tetteh (Dk. 86 Emre Kaplan), Mulumba (Dk. 90+2 Oğuz Kağan Güçtekin), Saponjic
Goller: Dk. 50, 64 ve 75 Saponjic (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 81 Volkan Fındıklı, Dk. 85 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan), Dk. 90+6 Ali Özgün (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mehmet Özcan, Dk. 38 Terzic, Dk. 90+4 Emre Kaplan (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 45+8 Recep Aydın, Dk. 90+7 Ali Özgün (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu ile Beyçimento Bandırmaspor 3-3 berabere kaldı.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023