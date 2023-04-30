Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: AtatürkHakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf SusuzDyorex Boluspor: Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
Dyorex Boluspor : Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Posmac
Altay: Eren Karataş, Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Sefa Özdemir), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Arda Gezer (Dk. 66 Murat Berkan Demir), Deniz Kadah
Sarı kart: Dk. 54 Kayanba, Dk. 90+3 Bregu (Dyorex Boluspor )
Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023