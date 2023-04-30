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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Stat: AtatürkHakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf SusuzDyorex Boluspor: Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

Dyorex Boluspor : Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Posmac

Altay: Eren Karataş, Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Sefa Özdemir), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Arda Gezer (Dk. 66 Murat Berkan Demir), Deniz Kadah

Sarı kart: Dk. 54 Kayanba, Dk. 90+3 Bregu (Dyorex Boluspor )

Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Furkan Demir Ali Yılmaz Boluspor Spor Haberler

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